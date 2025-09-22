circle x black
sciopero gaza

Corteo per Gaza a Milano - Adnkronos
La protesta

Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia

Il punto sulla mobilitazione nelle principali città italiane: studenti in corteo, porti e binari bloccati, sit in sull'A1. A Milano cori e bandiera Usa bruciata vicino al consolato americano: "Assassini". Stasera in marcia anche i dipendenti laici del Vaticano



