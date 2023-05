Torino, 83enne spara e ferisce al volto nipote: arrestato

Ha sparato al volto al nipote, ferendolo a una guancia, al culmine di una lite familiare. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Pinerolo nel torinese. Protagonista un 83enne pensionato che, con una pistola illegalmente detenuta, ha fatto fuoco contro il nipote, un 64enne, che ora è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Torino, non in pericolo di vita. Sul posto, chiamati da una vicina di casa allarmata dalle urla, sono intervenuti i carabinieri che, soccorso il ferito, hanno arrestato e collocato ai domiciliari l'83enne con l'accusa di tentato omicidio. Nel corso della perquisizione i militare hanno anche trovato e sequestrato la pistola, in pessimo stato di conservazione, contenente sei cartucce di cui una esplosa.