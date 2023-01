Torino, al via il secondo Master executive in Crisi d’impresa

Sarà inaugurato venerdì 13 gennaio alla School of Management dell'Università degli Studi di Torino: si articola in un ciclo di lezioni di 145 ore

Dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso anno, sarà inaugurato venerdì mattina 13 gennaio a Torino, il secondo Master Executive in Crisi d'impresa. Realizzato dalla Saa (School of Management dell'Università degli Studi di Torino) in collaborazione con la 'Europe Advisory', società di consulenza specializzata in attività di advisory alla clientela corporate, istituzionale, privata e servizi di debt advisory & DCM e 'Rina Prime Value Services', società leader nel settore delle valutazioni di fondi immobiliari, offre ai partecipanti una panoramica chiara e dettagliata circa le nuove norme procedurali e i relativi strumenti normativi disponibili per la gestione della crisi d'impresa, completando ulteriormente la formazione di professionisti già operanti in tale ambito.

Il Master, al quale parteciperanno 50 iscritti, è progettato per garantire ai partecipanti la più ampia offerta formativa presente sul mercato circa la trattazione delle più recenti innovazioni in materia di procedure concorsuali e di crisi d'impresa . "Il Master si rivolge a soggetti interessati a conoscere ed approfondire sotto il profilo giuridico, economico ed aziendalistico gli strumenti che il nuovo ordinamento concorsuale nazionale mette a disposizione per affrontare e risolvere le crisi d’impresa - ci ha spiegato il professor Enrico Stasi, noto commercialista e docente universitario che è il direttore del Master - lo stesso è dunque, aperto a dottori commercialisti, avvocati, revisori legali dei conti, managers, impiegati e dirigenti di imprese, anche bancarie, nonché a giovani laureati che vogliono acquisire la formazione necessaria per operare nel settore delle procedure di insolvenza e delle ristrutturazioni".

Il Master si articola in un ciclo di lezioni frontali di 145 ore ed è dotato di un corpo docente costituito da docenti accademici e da practitioner di assoluto prestigio, in grado di condividere con i partecipanti l’esperienza e la conoscenza maturate in decenni di attività professionale.