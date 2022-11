Torino, asportato tumore ovarico di oltre 70 kg alle Molinette

Salvata giovane donna. L'ospedale: "In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale asportata di simile peso"

Un tumore ovarico di oltre 70 kg è stato asportato nel corso di un intervento chirurgico all'ospedale alle Molinette di Torino. Lo fa sapere lo stesso nosocomio spiegando che è stata salvata una giovane donna. ''In letteratura non risulta nessun precedente di massa tumorale asportata di simile peso - fa sapere l'ospedale - Pesava più della stessa paziente e le riempiva tutta la pancia fino a salire ai polmoni tanto da non farla respirare''.