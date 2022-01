Torino, bimba di tre anni cade dal balcone: gravissima

E' ricoverata in condizioni gravissime in ospedale la bimba di tre anni caduta ieri sera dal quarto piano di un'abitazione di via Milano, nel centro di Torino. La piccola che nella caduta ha riportato diverse lesioni, tra cui traumi gravissimi al cranio e al torace, nella notte è stata operata dai neurochirurghi del Regina Margherita. Al momento della caduta erano presenti in casa la mamma della bambina e il compagno della donna che sono stati ascoltati dalla polizia intervenuta sul posto per far luce sull’accaduto.