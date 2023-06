Torino, cadavere di ragazzo ritrovato nelle acque del Po

La vittima non è stata ancora identificata. Proprio in quella zona da giorni erano in corso le ricerche di un giovane

È stato trovato poco fa dai Vigili del fuoco nelle acque del Po, lungo corso Moncalieri, il cadavere di un ragazzo. La vittima non è stata ancora identificata. Proprio in quella zona da giorni erano in corso le ricerche di un giovane che sabato pomeriggio era stato visto da un passante, che aveva subito dato l’allarme, gettarsi nelle acque del fiume e non riemergere. Immediati erano scattati i soccorsi che hanno portato a setacciare la zona anche con l’ausilio di droni. Sulla riva erano stati ritrovati solo alcuni effetti personali . Sul posto stanno intervenendo i carabinieri.