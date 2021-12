Un terzo operaio è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale insieme a due passanti

Due operai sono morti questa mattina a Torino a seguito del cedimento di una gru da cantiere in via Genova. Un terzo operaio è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale insieme a due passanti.

La gru è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco.