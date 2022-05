Torino, con PepsiCo tre giorni di eventi tra sport e sostenibilità

Un campo da calcetto 'responsabile', frutto del progetto 'Lay's RePlay', con un’impronta di carbonio azzerata, donato alla comunità del quartiere Aurora di Torino; la finale di un torneo nazionale di calcio a cinque che ha coinvolto squadre amatoriali di ragazze dai 14 ai 16 anni, dando l'opportunità a 30 giovani di partecipare attivamente al pre-partita della finale della Uefa Champions League femminile, che si terrà allo Juventus Stadium. Queste sono solo tre delle novità attorno alle quali si articola la tre giorni di eventi rivolta alla comunità locale, organizzata da PepsiCo nella città di Torino, dal 19 al 21 maggio 2022.

Tra gli ospiti che prenderanno parte all'iniziativa ci sono Claudio Marchisio, nel ruolo di Uefa Legend che condividerà con la comunità, e in particolare con i giovani, il suo punto di vista sull'importanza sociale dello sport; Nadine Kessler, Uefa's Head of Women's Football, emblema di come il calcio possa cambiare una vita, espandendo le potenzialità delle persone e come motore di inclusione e The Jackal, Brand Ambassador di Lay’s, che coinvolgeranno la comunità e parteciperanno alle attività sul campo.