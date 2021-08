Torino, crolla palazzina: tre estratti vivi dalle macerie

Tre persone, fra cui una donna, sono state estratte vive dai vigili del fuoco dalla macerie di una palazzina di due piani crollata in strada del Bramafame a Torino. Gli uomini del comando di Torino sono al lavoro anche con l'aiuto di un team Usar e dei cinofili. I vigili del fuoco hanno individuato anche un ragazzo, che è vivo. Sono in corso le operazioni per liberarlo dalle macerie.

Secondo le prime informazioni a provocare il crollo sarebbe stata un'esplosione. Sul posto c'è anche il nucleo Nbcr che sta eseguendo le verifiche su possibili fughe di gas.