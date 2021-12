Si svolgeranno giovedì mattina alle 11 in Duomo a Torino i funerali dell'operaio ventenne Filippo Falotico, deceduto sabato scorso a causa del crollo della gru in via Genova insieme a due colleghi di 54 e 52 anni. Intanto proseguono gli accertamenti tecnici per far luce sull'accaduto.