Torino FC e PlanetPay365 lanciano le Gift Card ufficiali del club granata

I buoni regalo, realizzati dalla piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365, potranno, essere utilizzati per effettuare acquisiti sia negli store ufficiali del Torino FC che nel negozio online.

Torino, 16 maggio 2023 - Un nuovo prodotto dedicato in esclusiva ai tifosi del Torino FC, per chiudere in bellezza la stagione. Scatta ufficialmente oggi il lancio delle Gift Card fisiche del club granata realizzate grazie alla sinergia con PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di Planet Entertainment-SKS365 Group, nonché Official Value-Added Services Partner del club torinese.

Le Gift Card powered by PlanetPay365, disponibili in tagli da 20€, 50€, 100€ potranno essere utilizzate per acquistare il merchandising del Torino FC sia nei due store ufficiali del club granata sia nel negozio online torinofcstore.com offrendo così ai tifosi un’esperienza di acquisto multicanale. In un clic o in uno dei tre punti vendita sul territorio, sarà possibile scegliere prodotti come kit gara, linea allenamento, abbigliamento, articoli per la casa, accessori e molto altro. Inoltre, i buoni regalo saranno acquistabili anche nei punti vendita PlanetPay365 presenti in Piemonte: oltre a Torino e provincia (Ivrea, Rivarolo, Nichelino, Castellamonte e Grugliasco), anche a Cuneo, Bra (CN), e a Tortona (AL).

Le Gift Card offriranno un'occasione in più per un regalo ad amici, colleghi e familiari tifosi dei granata, ma soprattutto rappresentano un ulteriore passo della virtuosa collaborazione tra PlanetPay365 e il Torino FC, iniziata lo scorso agosto. "In questa prima stagione insieme, la partnership con il club granata è stata di importanza strategica per l’incremento della brand awareness, contribuendo alla valorizzazione e fidelizzazione di PlanetPay365 sul territorio piemontese", commenta Luca Grisci, Senior Commercial Director Retail di SKS365. "Insieme alla società abbiamo già raggiunto traguardi importanti: PlanetPay365 è stato il Match Sponsor di Torino-Lazio, mentre a fine marzo abbiamo registrato grandi consensi con il concorso ‘Tag&Win’, pure dedicato ai tifosi.Ora, per chiudere al meglio la stagione, - conclude Luca Grisci – il lancio esclusivo delle Gift Card fisiche targate Torino FC. Si tratta di un prodotto su cui puntiamo molto che ci consentirà di rafforzare ulteriormente il legame con i supporter granata e rendere ancora più unica e originale l’esperienza dei tifosi”.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC dichiara: “Siamo contenti di poter dare ai nostri tifosi l’opportunità di usufruire di un nuovo prodotto utilizzabile in vari contesti. Le Gift Card del Torino FC garantiranno ai sostenitori granata una nuova idea regalo utilizzabile nei nostri store ufficiali e nel negozio online. La possibilità di ottenere le Card nei punti vendita di PlanetPay365 solidifica il legame tra queste due realtà nel territorio piemontese, continuando il percorso di crescita insieme al nostro partner.”

La lista completa dei punti PlanetPay365 dove acquistare le Gift Card fisiche del Torino FC è disponibile a questo link: https://www.planetpay365.it/gift-cards/torinofc/

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.