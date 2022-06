Torino, fermata la banda delle 'spaccate' - Video

Sono stati individuati e arrestati dalla polizia di Stato i presunti autori di numerose spaccate nelle sale slot sulla rete autostradale piemontese. Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale 'Piemonte e Valle d’Aosta' di Torino, coordinati dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, hanno svolto indagini accurate al fine di identificare tre uomini che si ritiene abbiano costituito un gruppo criminale di veri e propri “professionisti delle spaccate”.

In molti casi, gli obiettivi delle condotte predatorie del gruppo erano macchinette videopoker e cambiamonete. Gli autori dei furti non si limitavano a sottrarre beni e denari, ma, in molti casi, hanno devastato i locali, distrutto le vetrine, così da provocare ingenti danni alle persone offese. Sono almeno una trentina i colpi attribuiti in ipotesi di accusa al gruppo.

Sequestrato diverso materiale di provenienza illecita e, nelle abitazioni dei fermati, sono stati rinvenuti abiti, indumenti ed effetti personali indossati durante le spaccate. Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati svariati veicoli, tutti provento di furto, utilizzati per le scorribande notturne, tra cui anche la 'Ford Kuga' rubata circa un anno fa ai danni di un autosalone di Bra (Cuneo), insieme ad altre 2 autovetture e 2 coppie di targhe. Dopo la convalida dei fermi, per tutti i componenti della banda, il Gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.