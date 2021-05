Torino, guardia giurata spara e uccide la moglie

Ancora un omicidio ai danni di una donna. A quanto si apprende una guardia giurata ha ucciso in un appartamento alla periferia di Torino poco fa la moglie con la pistola d’ordinanza. Contro la donna l’uomo avrebbe esploso almeno 5 colpi. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia. L’uomo è già stato fermato.

La guardia giurata, un cinquantenne italiano, a quando si apprende, avrebbe fatto fuoco sul pianerottolo di casa della vittima, al quarto piano. Non appena la donna, 48enne italiana, è uscita dall’ascensore con ancora le buste della spesa in mano, l’uomo, che viveva al piano superiore del palazzo, ha aperto il fuoco sparando più di 5 colpi. La coppia si era separata qualche mese fa e l’uomo era andato a vivere al piano superiore per stare vicino ai figli, una 25enne e un ragazzo minorenne.

Dopo aver sparato l’uomo è salito nel suo appartamento dove ha atteso l’arrivo della polizia. Ancora da chiarire il movente del gesto.