Torino, lite Juric-Vagnati: il video della rissa

Una lite clamorosa, violenta, tra l'allenatore del Torino Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. La rissa sfiorata va in scena nel ritiro granata, come documenta un video pubblicato sui social. Vagnati e Juric si insultano e vengono quasi alle mani, provvidenzialmente divisi da una terza persona presente nel parcheggio. "Non mi alzi la voce", urla Vagnati tra insulti reciproci. Il ds e l'allenatore vengono a contatto tra accuse e offese. Nella concitazione si fa riferimento anche "a quella testa di c....": la frase potrebbe riferirsi al presidente Urbano Cairo.