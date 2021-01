Torino non si sblocca, 1-1 contro la Fiorentina in nove

(Adnkronos)

1-1 tra Torino e Fiorentina nell'anticipo della 20esima giornata di Serie A. Allo stadio Grande Torino, i granata non invertono il trend di una stagione in salita ma riescono a raddrizzare una gara quasi compromessa. In inferiorità numerica per l'espulsione di Castrovilli, gli uomini di Prandelli passano in vantaggio al 67' con Ribery. Viola addirittura in nove, quando Milenkovic rimedia il cartellino rosso dopo un testa a testa con Belotti. Ed è proprio il centravanti del Toro all'88' a rimettere in carreggiata la partita, firmando il pareggio.