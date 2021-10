Torino, ragazza uccisa a coltellate in un bar: fermato un uomo

Omicidio nella notte a Luserna San Giovanni, nel torinese. Intorno all’1.30 un uomo è entrato in un bar e ha ucciso a coltellate una ragazza italiana. Altre due sono state ferite, a quanto si apprende, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un uomo di origine marocchina, ritenuto il responsabile dell’aggressione.

Ancora sono di conoscono le ragioni del gesto. I carabinieri stanno verificando se i due si conoscessero da prima e se l’aggressore avesse fatto qualche avances alla vittima.