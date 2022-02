Oltre 6 milioni di articoli per la casa con falsa l’etichettatura “Made in Italy”, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino in una maxi operazione che ha portato alla denuncia di 7 imprenditori per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali contraffati. La merce era infatti interamente prodotta in Cina, dal Pakistan e dalla Turchia e, se immessa in commercio, avrebbero fruttato un illecito guadagno di circa 10 milioni di euro.