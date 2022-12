Torino, si schianta auto con 4 giovani: 18enne muore carbonizzato

Grave incidente stradale nella notte a Caselle, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni si è schiantata contro un muro e ha preso fuoco. Tre giovani sono riusciti a uscire dalla vettura mentre il conducente, un 18enne, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto carbonizzato. I tre sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale. Sul posto oltre a sanitari del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.