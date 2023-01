Torino, tenta di entrare in casa sua da balcone ma precipita e muore

Ha perso le chiavi di casa per questo ha tentato di entrare nella propria abitazione, al primo piano, passando dal balcone di un vicino ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’interno del cortile condominiale. E’ accaduto la scorsa notte nel quartiere torinese di Borgo Vittoria. La vittima un 68enne originario del Veneto ma residente nel capoluogo piemontese. Subito soccorso l’uomo è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta. Sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri.