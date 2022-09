Torino, vermi nel panino: denunciato panettiere

Aveva comprato un pezzo di pizza e due panini dolci in una panetteria di Torino e, nel momento in cui stava per mangiare uno dei due pezzi di pane, si è accorta che sulla crosta dorata era presente un verme cotto. Protagonista una donna che, fatta la scoperta, si è subito recata al Comando di Polizia Locale locale per denunciare il fatto. Gli agenti, alla vista di quanto raccontato dalla donna, si sono immediatamente recati nel negozio, dove erano stati acquistati i prodotti da forno all'interno del quale sono stati riscontrati sporcizia e alcuni alimenti in cattivo stato di conservazione.

In particolare in uno dei 3 frigoriferi utilizzati per la congelazione, i vigili hanno trovato e sequestrato prodotti alimentari, pani, pizze, impasti e condimenti, privi di etichettatura, posti a contatto fra di loro e ricoperti da spessi strati di ghiaccio.

Il titolare del laboratorio di panificazione di 61 anni è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione.