Torinogioielli e Alberto Ferrari: anelli di fidanzamento con diamanti da investimento certificati IGI

Torino, 8/11/2021. Il mercato dei gioielli è un campo delicato da percorrere e per il quale è necessario investire molto tempo e denaro affinché si possa offrire alla propria clientela prodotti di elevata qualità e specialmente per i diamanti, un’attenzione maggiore per l’eticità e la certificazione internazionale di autenticità.

Ad essere una certezza di eticità e certificazione IGI per gli acquirenti è senza ombra di dubbio l’italianissima gioielleria Torino di Alberto Ferrari, TorinoGioielli. Con alle spalle oltre quasi un secolo di esperienza nel campo dei gioielli, l’azienda di famiglia rinnovata e capitanata da Ferrari è un pilastro improntate a Torino e nel resto del mondo grazie al suo e-commerce Torinogioielli.com.

Questo è un primato per Alberto, in quanto è stato pioniere di tutte le gioiellerie che sono sbarcate nel mondo del web. Alberto Ferrari con la sua TorinoGioielli è stato appunto il primo imprenditore italiano ad aprire una gioielleria di lusso online.

TorinoGioielli: diamanti etici

La punta di diamante (per usare un gioco di parole) di TorinoGioielli è senza ombra di dubbio la sua profonda umanità e voglia di portare alta la bandiera dell’eticità, proprio per questo, tutti i diamanti che impreziosiscono i sui gioielli sono etici e non provengono da guerre e sfruttamento.

Questo è un argomento delicato che ruota intorno al mondo della gioielleria e che sempre più artigiani e imprenditori mettono in primo piano nel loro business.

Il commercio sempre più si dirige verso diamanti garantiti Kimberly Process (regime commerciale multilaterale istituito nel 2003) che ha come scopo quello di scoraggiare ed eliminare dal commercio i diamanti provenienti da terre campo di guerre violente e perciò introdurre quelli che sono definiti diamanti conflict free.

I diamanti fin dall’antichità sono stati simbolo di amore puro ed eterno ed ecco perché non possono e non devono in alcun modo essere associati ad episodi violenti e tristi.

Diamanti certificati IGI

Oltre al certificato Kimberly Process, i diamanti sigillati venduti da TorinoGioielli sono certificati IGI (Internation Gemological Institute).

La IGI è un’azienda leader nella certificazione dei diamanti, la quale analizza e certifica un’ampia varietà di diamanti e pietre preziose. Tutti i diamanti che vengono certificati dalla IGI possono essere venduti e acquistati sia sigillati che montati su gioielli come: orecchini, tennis, collane e anelli di fidanzamento.

Tale certificazione è riconosciuta in tutto il mondo e per poter garantire maggiore tutela e garanzia sia ai venditori sia agli acquirenti il numero del certificato è direttamente inciso a laser sul diamante stesso. Questa incisione interna al diamante non lo danneggia in alcun modo, in quanto a occhio nudo non è visibile ma solo al microscopio.

Il certificato IGI viene rilasciato sia in formato cartaceo che digitale in fase di acquisto ed è la garanzia di autenticità e qualità della pietra preziosa. Infatti, esso viene rilasciato in seguito ad un’accurata valutazione gemmologica che assicura il taglio, colore, la purezza il taglio e il peso del diamante sotto esame. Tutto ciò effettuato nei laboratori della IGI mediante macchinari all’avanguardia che determinato in modo matematicamente esatto la qualità finale del diamante.

Infine, IGI per maggiore trasparenza nei confronti dei suoi clienti, detiene il primato di primo laboratorio gemmologico a sigillare i suoi diamanti in blister trasparenti dove sul retro viene indicato il riepilogo del report del controllo effettuato su quella pietra. Ciò garantisce maggiore sicurezza e impedisce qualsiasi forma di scambio, manomissione o falsificazione. Una volta aperto il sigillo di IGI esso non può più essere richiuso.

Anelli di fidanzamento TorinoGioielli

Fra i gioielli più venduti di TorinoGioielli vi sono gli anelli di fidanzamento, scrupolosamente realizzati dal 1949 dai suoi maestri orafi di Valenza i quali montano esclusivamente diamanti e pietre preziose da investimento certificati IGI ed etici.

Il catalogo di fedine di fidanzamento di TorinoGioielli è ampio e variegato: offre dai classici anelli con diamanti (fedine, solitari o trilogy) ad anelli molto più particolari e ricercati, arricchiti da pietre preziose come rubino, zaffiro e smeraldo.

Tutti i TorinoGioielli sono personalizzabili e vengono singolarmente prodotte a mano e sono perfetti in ogni minimo dettaglio.

