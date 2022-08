Torna a Singapore l'Italian Film Festival (IFF 2022) e quest’anno - dal 14 al 25 settembre - festeggia la sua ventesima edizione. E’ presentato dall’Ambasciata d’Italia a Singapore, che per l’occasione ha voluto la partecipazione - in presenza - dei Manetti Bros. (Marco e Antonio Manetti), con il loro “Diabolik” come film di apertura.

“Il cinema italiano - ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani - è in rapida evoluzione, e con l'Italian Film Festival di quest'anno abbiamo voluto raccontarlo cosi’. Sara’ una selezione molto ampia degli ultimi successi del cinema italiano. Apriremo con i Manetti Bros. che verranno a Singapore. Tredici film, per quasi due settimane il pubblico di Singapore potra’ godersi il meglio del nostro cinema con azione, noir, drammatici, commedie, e abbiamo voluto anche l’horror”.

In effetti il Festival di Singapore conterà su una selezione d'eccellenza – dei piu’ noti maestri italiani, da Giuseppe Tornatore a Sergio Castellitto, Mario Martone, Paolo Genovese, Dario Argento, e poi Jonas Carpignano e Giuseppe Bonito, con l’apertura del 14 settembre riservata ai Manetti Bros. Per più di una settimana, il pubblico di Singapore avrà quindi l'opportunità di vedere i migliori film italiani che hanno partecipato con successo a Venezia, a Roma, a Cannes, a Berlino e negli altri importanti festival internazionali. “Grazie alla crescente curiosità dei singaporeani per il cinema italiano”, ha spiegato Vattani, “l'Italian Film Festival di quest'anno è anche un omaggio agli sforzi delle nuove generazioni di registi e produttori, per questo li abbiamo voluti qui con noi, anche per trovare nuove opportunita’ in un mercato davvero molto ricco”.

Saranno infatti presenti a Singapore anche Gabriele Costa e Gianni Russo, i produttori – con la loro Piano B - dell’acclamatissimo documentario “Ennio” di Giuseppe Tornatore. Le proiezioni di “Diabolik” e di “Ennio” saranno seguite da incontri con il pubblico, moderati dal Presidente della Singapore Film Society, Kenneth Tan. E poi ci saranno gli incontri nella scuola di cinema del Politecnico di Ngee Ann, la School of Film & Media Studies, e la Puttnam School of Film and Animation (nella Facoltà di Belle Arti, Media e industrie creative di Lasalle) con molti rappresentanti del cinema locale.

Presentato dall'Ambasciata d'Italia a Singapore, in collaborazione con The Projector, con la Singapore Film Society e l'Asian Film Festival di Roma, l’Italian Film Festival di Singapore ha come main sponsor Triumph Singapore, che ha recentemente aperto la sua sede nella Citta’-Stato per ampliare ulteriormente la sua presenza nel sud-est asiatico. Come sponsor tecnico ci sara’ anche Campari, che in quel periodo organizzera’ la International Negroni Week per celebrare l'iconico cocktail, e proporrà una raffinata selezione di cocktail d'autore da abbinare alle proiezioni.