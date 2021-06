Torna dal vivo il 21 giugno lo Yoga day, eventi anche online

Ogni anno, in tutto il mondo, il 21 giugno è celebrato come la Giornata Internazionale dello Yoga, il cosiddetto Yoga Day. E in Italia gli eventi tornano almeno parzialmente dal vivo dopo la 'pausa' forzata dell'anno scorso dovuta alle restrizioni per la pandemia: gli appuntamenti iniziano infatti domani per terminare il 26 giugno con eventi da seguire in luoghi di culto delle più belle città italiane, Roma e Firenze, e in parte sulle pagine social dell'ambasciata indiana. Tra le novità di quest’anno, ci sarà il cambio di location a Roma. Dalla Piazza del Campidoglio, che ha ospitato le ultime due sessioni in presenza degli scorsi anni, la pratica con il tappetino si sposta a Castel Sant’Angelo.

L’11 dicembre 2014, i 193 membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno approvato la proposta, con un consenso record di 177 paesi divenuti co-promotori della risoluzione, inclusa l’Italia, dichiarando così il 21 Giugno, giorno del Solstizio d’Estate, Giornata Internazionale dello Yoga. Da quel momento, l’Idy è stata celebrata annualmente da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Fin da quel dicembre 2014, l’Italia si è unita alle celebrazioni e centinaia di partecipanti hanno festeggiato con entusiasmo il 21 giugno, affollando le piazze all’insegna dello Yoga e dell’unione.

Quest’anno si torna in piazza con i tappetini mantenendo le distanze e riducendo i numeri dei praticanti. Tutti gli eventi sono gratuiti: quest’anno sono stati dunque organizzati con un modello misto fatto di lezioni di yoga, meditazione e conferenze online e 4 sessioni aperte in presenza della consueta pratica yoga basata sul Common Yoga Protocol, ospitate a Firenze, Roma e San Marino.

Il 17 giugno è quindi l'inizio con Yoga a Piazza Santa Croce / Firenze - ore 18; il 18 giugno: Yoga all’Ex Tiro a Volo / San Marino - ore 18; 19 giugno: Yoga a Castel Sant’Angelo / Roma - ore 18; 21 gugno: Yoga alla Farnesina / Roma (su invito). Inoltre sono ben 14 incontri gli online sui canali social dell’Ambasciata. E’ ormai dal 2015 che l’Ambasciata dell’India organizza le celebrazioni della Giornata Internazionale dello Yoga e l’evento è diventato ormai un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati della capitale e non solo. Oltre ad avere risonanza nazionale, l’evento si inserisce nel quadro più ampio delle celebrazioni che si stanno tenendo in tutto il mondo per celebrare la giornata.