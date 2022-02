Torna FlyFuture, in Italia cresce mercato trasporti con elicottero

Cresce il mercato dei trasporti con elicottero in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), nel 2021 il numero dei piloti civili di velivoli ad ala rotante è arrivato a 2.338, di cui 1.341 per voli commerciali e 997 per attività private. Sempre nello scorso anno, è tornato a crescere il numero di coloro che hanno conseguito la licenza da pilota di elicottero: nel 2021 sono stati 104, in netto aumento rispetto al record negativo di soli 73 del 2020 a causa della pandemia e in avvicinamento ai 114 del 2019. Numeri significativi anche sul fronte degli elicotteri civili presenti in Italia: nel 2021 ne sono stati contati 369 per attività commerciali e private, a cui si aggiungono 141 specializzati in missioni di soccorso e ambulanza e circa 250-300 elicotteri ultraleggeri. Con questi dati al centro torna oggi "Fly Future Digital Preview", il talkshow online dedicato a coloro, soprattutto giovani, che vogliano entrare nel mondo dell’aviazione. La puntata di oggi verte sul tema "Come diventare pilota di elicottero" ed è in diretta streaming dalle 16 sulla pagina Facebook @FlyFuture.it.

"Anche in Italia il settore elicotteristico è numericamente più contenuto rispetto al grande settore degli aeroplani, ma mantiene la sua importanza per una serie di attività e missioni che caratterizzano l’impiego dell’ala rotante" spiega Luciano Castro, direttore di Fly Future Digital Preview. "In ambito civile - aggiunge- gli elicotteri sono infatti macchine insostituibili nel trasporto vip ed executive, nei voli d’emergenza e di soccorso, nei collegamenti con piattaforme off-shore e anche nel trasferimento di carichi pesanti e nelle missioni antincendio tramite l’utilizzo del gancio baricentrico. A queste attività civili, naturalmente si aggiungono i tanti elicotteri utilizzati dalle Forze Armate e dai reparti istituzionali".

Alla nuova puntata di "Fly Future Digital Preview" partecipano tre professionisti del settore: Filippo Conte, pilota di elicottero, istruttore di volo e rappresentante della scuola di volo romana Helisolution; Cristina Specia, pilota di elicottero, istruttore di volo presso Helisolution e co-pilota del velivolo antincendio Canadair CL-415; Giuseppe Afruni, già ufficiale pilota in Marina Militare e oggi capo dei piloti collaudatori di Leonardo Helicopters, divisione della più importante azienda aerospaziale italiana che vende elicotteri in tutto il mondo. Le due puntate precedenti, che si sono svolte nelle scorse settimane e sono già disponibili online, sono state dedicate a come diventare pilota d’aereo privato e pilota commerciale e di linea, mentre la quarta e ultima puntata riguarderà il pilota militare.