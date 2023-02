Torna il Creators Fest, l'evento dedicato ai digital creators e alle community: al centro anche creator economy e il settore digital-tech

Dopo il successo dell’edizione 2022, il Creators Fest tornerà per la prossima edizione del WMF - We Make Future in programma per il 15-16-17 giugno alla Fiera di Rimini. Main Partner del Creators Fest 2023 sarà la digital media company Show Reel Media Group, che porterà al WMF alcuni tra i creatori digitali più amati e conosciuti come Camihawke, Alice Venturi e La Casa di Mattia. Tra le iniziative e gli eventi in agenda anche gli incontri C2B (creators to business) nelle aree dedicate al networking tra creativi digitali, aziende e player del settore digitale, ma anche incontri con le community, panel istituzionali di discussione per il settore Digital - Tech, interviste e molto altro.

Bologna, 15/02/2023. Il Creators Fest, la più grande iniziativa in Italia per i creators e le loro community, tornerà durante l’11° edizione del WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, in programma alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno 2023. L’appuntamento dedicato ai creatori di contenuti animerà i tre giorni del Festival con numerosi ospiti, eventi e iniziative, per un palinsesto ricco di opportunità di business e occasioni di divertimento.

Tra le novità 2023 anche il Creators District, il distretto espositivo dove avranno luogo gli Incontri C2B (creators to business) e le tante attività progettate per favorire il networking tra creators, aziende e player di mercato. Non mancheranno inoltre momenti di scambio e interazione di creators di successo con le proprie community e con il pubblico del WMF, che nella passata edizione ha registrato oltre 36.000 presenze da 49 paesi e 6 milioni di spettatori in live streaming.

Già annunciati i primi Creators che prenderanno parte all’evento il prossimo giugno, tra loro anche Jordi van den Bussche aka kwebbelkop, Alessandro Masala aka Breaking Italy, Mehths, I Sansoni e numerosi professionisti della digital media company Show Reel Media Group - Main Partner del Creators Fest - quali Camihawke, Alice Venturi, La Casa di Mattia, Roccotnl e Davide Zambelli.

Tra le iniziative del Creators Fest ci saranno anche panel di discussione sulla Creator Economy, sulle tutele per i professionisti del settore digital-tech e su temi già portati all’attenzione delle istituzioni da WMF e Search On Media Group, come il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore.

“I creators sono gli attivisti della nostra epoca. Oltre ad aver generato una nuova economia e ad essersi posti come asset fondamentale per le imprese, contribuiscono a portare avanti battaglie importanti su temi collettivi come cambiamenti climatici, diritti umani e molto altro” spiega Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On Media Group e ideatore del WMF. “ Ed è proprio per facilitare e moltiplicare connessioni e opportunità per i creators e i professionisti digitali che è nato il Creators Fest all’interno del WMF. Oltre all’aspetto di condivisione, torneranno al Creators Fest anche i tavoli di lavoro istituzionali per discutere insieme il presente e il futuro del settore digital-tech: per oltre un milione di italiani il digitale è il luogo della propria carriera, senza neppure un adeguato codice ATECO a cui fare riferimento, o un CCNL in cui essere inquadrati da cui ricevere tutele. Il continuo lavoro di dialogo con le istituzioni che Search On Media Group e WMF portano avanti da anni ha come obiettivo proprio questo: tutele e sicurezze, su cui fare leva per una concreta crescita del paese. Anche a questo verrà dato ampio spazio durante il Creators Fest”.

Spazi di lavoro in area fieristica e non solo saranno a disposizione di agenzie e talent, come il Creators Live! e il Creators Hive, progettati per consentire ai livestreamer (Tiktoker, Twitcher, Youtuber, Instagramer) di creare ed editare contenuti live durante i tre giorni, e andare in diretta streaming sui propri canali creando momenti di coinvolgimento con i propri follower, sia dal vivo che online. Diverse saranno le interviste e i momenti di intrattenimento e conversazione sul Mainstage, che accoglierà alcuni tra i digital creator più amati a livello nazionale e internazionale, che avranno modo di arricchire con il loro contributo l’esperienza dei tre giorni di Festival.

Sono aperte infine le selezioni per il premio dedicato, il Best Creator Award, che ha l’obiettivo di promuovere i talenti emergenti nella sfera della creatività digitale, e offrire l’opportunità ai profili selezionati di illustrare sul Mainstage i propri progetti professionali e raccontarli davanti a una platea che conta una marcata presenza di aziende e stakeholder di settore, e che include un vasto pubblico in presenza e connesso in live tramite la web app del WMF.

Creators Economy e professioni digitali al centro

Questo appuntamento annuale con il Creators Fest si inserisce all’interno di un progetto più ampio che ha al centro la valorizzazione e la tutela delle professioni digitali in Italia, una mission che il WMF, insieme alla community Search On e all’Associazione Italia Digitale sta portando avanti da anni tramite un impegno costante e l’attivazione di tavoli di lavoro durante le edizioni del Festival. Nel corso del 2021 Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, ha portato in parlamento il tema della Creators Economy, con l’obiettivo di individuare una proposta normativa in grado di dare slancio e tutela alle numerose peculiarità del lavoro nel settore digital-tech, che conta ad oggi oltre un milione di lavoratori in Italia, di cui oltre 35.000 sono creatori digitali.

Anche grazie al lavoro portato avanti con le community di WMF, Search On e Associazione Italia Digitale dunque, il 2 agosto 2022 il Senato ha approvato l’emendamento ‘Content Creators’, nel contesto del DDL Concorrenza. Sempre da Search On media Group è stata articolata nel 2022 la proposta di un CCNL per le professioni del digital-tech, un nuovo contratto nazionale in grado di contemplare diritti e doveri di tutti i lavoratori digitali. La proposta di CCNL è stata presentata per la prima volta alle istituzioni nazionali da Lombardo lo scorso ottobre, in occasione del 18° congresso nazionale della UIL.

Link utili

●Creators Fest

●Best Creator Award

●Sito ufficiale WMF

WMF - Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF - We Make Future.

L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 36.000 presenze, 300 espositori, oltre 700 speaker e ospiti da tutto il mondo, più di 1.300 tra startup e investitori e oltre 77 tra stage formativi e open stage nel 2022, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale con la gestione e il coordinamento di community, supportando attività di condivisione, e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono successivamente la Business Unit Education, che organizza il WMF e altri eventi formativi, e la piattaforma ibrida.io, che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiali

Ufficio Stampa WMF

mail:press@wemakefuture.it

tel.: 0039 051 0951294