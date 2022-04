Torna il 'Maurizio Costanzo Show', 40 anni di talk, informazione e spettacolo

Da Mentana a Santoro, Venier, Conti, Papi, Vaia, Drusilla Foer ed Eva Robin's ospiti della prima puntata in onda domani in seconda serata su Canale 5

Il ‘Maurizio Costanzo Show’ spegne 40 candeline sulla sua torta e riaccende le sue lampadine sul palco del teatro Parioli. La prima puntata - che andrà in onda domani in seconda serata su Canale 5 - ha visto un parterre composto da volti noti e notissimi della televisione e del mondo dell’informazione e dello spettacolo: da Enrico Mentana a Michele Santoro - a duro confronto sui temi caldi del Covid e della guerra di Putin in Ucraina - da Mara Venier a Carlo Conti, da Enrico Papi a Gabriella Germani, da Drusilla Foer ed Eva Robin’s - impegnate in un duetto rievocativo delle sorelle Kessler - al virologo Francesco Vaia direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Esordio con la Banda musicale della Polizia e con Niki Niccolai che intona ‘Imagine’ di John Lennon, quindi - con l’augurio espresso da Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset - il sipario rosso si apre, fra rievocazioni del passato e analisi del presente, racconti ed emozioni, giochini e canzoni. La formula è identica a quella delle origini, con Maurizio Costanzo a far da ‘orchestratore’ del talk show.

(Enzo Bonaiuto)