Torna in Val di Rabbi lo Zicoria Festival, omaggio alle virtù del tarassaco

Due weekend di appuntamenti per celebrare le potenzialità della cicoria selvatica e le eccellenze solandre, in collaborazione con aziende agricole, osterie e locali tipici della valle. Torna lo Zicoria FestiVal di Sole, in programma dal 22 aprile al primo maggio in Val di Rabbi, situata lateralmente alla Val di Sole e all'interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Lanciata nel 2019, la manifestazione vuole essere un’occasione per scoprire le potenzialità del tarassaco. Conosciuta fin dall’antichità, il suo nome, di origine greca, significa letteralmente 'rimedio (akos) contro l’agitazione (taraké)', questa pianta ha assunto con il tempo i nomi più curiosi: dente di leone, dente di cane, soffione, girasole dei prati e, ovviamente, cicoria selvatica o zìcoria, nella parlata degli abitanti della Val di Sole. Molto utilizzato in cucina, il taràssaco trova spazio in un’ampia gamma di piatti, antipasti, insalate, dessert e deliziose frittelle a base di fiori in pastella, e bevande (come decotti e tisane realizzati con le sue radici e le sue foglie). Dal sapore lievemente speziato, vanta proprietà drenanti, depurative, disintossicanti, diuretiche, digestive e antiossidanti.

“L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare tutte le eccellenze locali legate alla zìcoria - spiega Fabio Sacco, direttore generale dell’Apt Val di Sole - Si tratta, in questo senso, di un progetto a forte carattere partecipativo che attribuisce il ruolo di protagonisti a tutti coloro che rispettano e sperimentano le potenzialità di questa risorsa tanto nel consumo quanto nella creazione di prodotti di alta qualità”.

Due le finestre del Festival, 22-25 aprile e 29 aprile-1° maggio, e molteplici le attività proposte che includono laboratori creativi, aperitivi, escursioni nei boschi alla scoperta delle erbe e dei fiori locali e molto altro ancora. Le attività si svolgono in collaborazione con aziende agricole, osterie e locali tipici della valle, che ospiteranno visite guidate e degustazioni.

C'è, poi, il 'Mercatino di primavera' in programma domenica 24 aprile in Piazza S. Bernardo, occasione per incontrare e conoscere i produttori locali.