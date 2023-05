Torna la seconda edizione di “Ossola in Cantina”

Sabato 13 maggio – previsto il rinvio al 27 maggio in caso di maltempo – dalle 11 alle 18, sette cantine della Val d'Ossola apriranno le proprie porte per regalare al grande pubblico un viaggio di scoperta vitivinicola. I fianchi delle montagne della Val d'Ossola, fino ad un secolo fa letteralmente coperti da 400 ettari di vigneti, sono vere e proprie terrazze assolate (söstign in dialetto) e grazie all'impegno di valorosi coltivatori stanno tornando a regalare piccoli e grandi gioielli enologici.

Alcune vigne della Val d'Ossola sono vigneti eroici, ubicati su terreni con pendenze importanti ad altitudini di media montagna, al pari dei più conosciuti in Valtellina, Liguria o nel vicino Canton Vallese svizzero. Perla del vino locale è da sempre il Nebbiolo tradizionale, il Prünen. In passato il Prünent è stato un vino pregiato, invecchiato in botte, conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini locali. Oggi, dopo qualche decennio di “abbandono”, grazie ad una preziosa attività di riscoperta e valorizzazione, il Prünent è tornato a ricoprire il ruolo di primo piano che merita.

Un unico voucher, acquistabile in prevendita al costo di €30, permetterà di conoscere da vicino tutti i produttori, visitare vigneti e cantine e degustare calici di ottimo vino ossolano DOC in sette differenti cantine. Maggiori informazioni e aggiornamenti visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Adnkronos - Vendemmie