Torna 'La Via dei Librai' sul web, tra gli ospiti Maraini e Battaglia

Da Dacia Maraini a Costanza Quatriglio, da Letizia Battaglia a Franco Maresco e all’arcivescovo Lorefice. E poi confronto tra Valsecchi e Giambrone: prende corpo il programma della manifestazione che sarà sulla rete, per tornare in presenza sul Cassaro a settembre. Tema: la città comunità. Saranno cinque le giornate e non quattro quelle su cui si dipanerà il programma della sesta edizione de La Via dei Librai, la seconda sul web. Il 22 aprile, giornata inaugurale, il saluto dell’assessore alla Cultura del comune di Palermo Mario Zito aprirà la rassegna. E già dal 22 il programma sarà completato da una serie di appuntamenti che copriranno tutto l’arco della giornata. Lo schema sarà quello che verrà replicato sino al 26 aprile, quando la rassegna si chiuderà con il faccia a faccia tra Franco Maresco e Giusto Catania che, moderati da Enrico Del Mercato, si confronteranno sul tema di Palermo-città comunità. Sarà questo il filo conduttore della manifestazione che nel suo manifesto culturale 2021 parte dalle lezioni di Dolci, Olivetti e Pasolini, per sviluppare questo tema, oggi più che mai di attualità nel momento in cui proprio le comunità, costrette a vivere in spazi definiti, come città, regioni, o Stati fanno i conti con la propria identità e i propri valori.

E questo sarà il tema affrontato dal sindaco Leoluca Orlando che, nella prima giornata, ne parlerà con altri primi cittadini nell’incontro che sarà moderato da Roberto Leone. Il 23 aprile invece l’evento centrale della giornata sarà la conversazione tra Francesco Giambrone, Mario Valsecchi e Mario Zito che discuteranno con Eleonora Lombardo su teatri, cultura, arte e comunità. Nella stessa giornata ma alle 21 Letizia Battaglia e Sabrina Pisu parleranno del libro che hanno scritto insieme “Mi prendo il mondo ovunque sia”. A dialogare con loro sarà Daniela Tornatore.

Sabato 24 invece la protagonista sarà Dacia Maraini. La scrittrice sarà intervistata da Elvira Terranova sul tema Pasolini e la lettura della città, mentre domenica 25, Maurizio Carta presenta la sua biografia progettuale di Palermo. Al mattino è previsto l’intervento del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale Castello sul rapporto tra l’Arma e la comunità, intervistato dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, mentre l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice dialoga con Francesco Lombardo de La via dei librai, sull’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco sul tema della fraternità e dell’amicizia sociale. Le cinque giornate de La Via dei Librai 2021 saranno costellate da una lunga serie di appuntamenti che inizieranno al mattino con la presenza di editori, scuole e di numerose organizzazioni culturali e sociali con i propri contributi e si chiuderanno a sera inoltrata con le letture dei booklovers.

Spazio anche al cinema con l’appuntamento del 24 aprile in cui Costanza Quatriglio e Paolo Pisanelli con Domenico Rizzo parleranno di Cecilia Mangini, la documentarista amica di Pasolini con il quale realizzò lavori di straordinaria importanza sulle periferie (La canta delle marane), scomparsa nello scorso gennaio. In programma, infine, una serie di proiezioni di video e corti in collaborazione con la Sede Sicilia del Centro di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, che sono la premessa per uno spazio fisico che sarà previsto nell’edizione su strada del prossimo settembre.

Tutte le informazioni sul sito laviadeilibrai.it e sui canali social collegati. Il programma completo è ancora in via di definizione e quindi gli appuntamenti in cartellone possono subire variazioni. Il comitato scientifico de La via dei librai è composto da Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi. Quest’anno il comitato è affiancato da una struttura ad hoc composta da Fabio Lo Verde, sociologo, Maurizio Carta, urbanista, dell’Università di Palermo, Giuseppe Notarstefano, docente di economia alla Lumsa e Daniela Tornatore giornalista e scrittrice. Alla rassegna collaborano per la sezione Giovani le studentesse Eva Abbate e Viola Carmicio. La manifestazione è promossa dal Comitato de La via dei Librai, dall’Associazione Ballarò significa Palermo, dall’Associazione Cassaro Alto insieme al Comune di Palermo ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, dal Centro per il Libro e per la Lettura, dalla Regione Siciliana e la Sede Sicilia del Centro di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.