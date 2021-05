Torna l’estate con Hard Rock Cafe® e il suo festival menu

Dal 10 maggio al 1 giugno i Cafe di Firenze, Roma e Venezia anticipano l’estate con offerte speciali su drink e menu

Roma, Firenze, Venezia, 18 maggio 2021 - L’iconico marchio Hard Rock Cafe, diventa indiscusso protagonista di quest’anticipo di estate con nuovi menu e nuovi drink per tutti coloro che non vorranno rinunciare al divertimento, rimanendo sempre in sicurezza. Parola d’ordine: condividere. Il Festival Hard Rock che richiama l’estate nasce, infatti, dall’idea di stare insieme e condividere i gustosi “pacchetti” da 20, 25 o 30 euro proposti dai Cafe. In presenza, naturalmente prenotando, e passando insieme un momento di convivialità oppure con il comodo delivery proposto da Hard Rock Cafe.

Le appetitose offerte del Festival Hard Rock da gustare insieme

Un festival del gusto per tornare a condividere insieme agli amici o alla famiglia le buonissime alette di pollo Honey Soy Wings, o le Chips & Guacamole, il Mac & Cheese Dog, il Nacho Dog, o un Honey Soy Wings, Buffalo Style Sliders, All-American Sliders, Southwest Quesadilla e BBQ Pineapple Quesadilla - tutto perfettamente abbinabile a uno dei buonissimi cocktail del festival!

I Fan potranno anche scegliere il pacchetto delivery che comprende le patatine Twisted Mac & Cheese, Honey Soy Wings e All American Sliders.

L’esperienza Hard Rock è divertimento

Nel Cafe di Roma, inoltre, i fan potranno festeggiare l’arrivo dell’estate con un intrattenimento musicale di bravissimi Mariachi che verrà proposto all’esterno del Cafe e verrà organizzato un corner con glitter station animato dall’Accademia Gilmont. Per tutti ci sarà l’opportunità di scattare le foto ricordo con lo sfondo Hard Rock Cafe Roma.

Tutte le attività seguiranno i protocolli SAFE + SOUND di Hard Rock per garantire la sicurezza di tutti.

Infine, gli Hard Rock Café condivideranno su instagram le foto più belle scattate dai fan con #HardRockCafeFestival2021 e con il tag del Cafe locale.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe o per effettuare una prenotazione o un ordine, visitare il sito www.hardrockcafe.com

Hard Rock International: Con 239 sedi in 68 Paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Hard Rock International ha lanciato nel 2020 anche l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 86.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2020 e nel 2019, Hard Rock International è stato premiato come una delle migliori aziende dalla rivista Forbes e riconosciuta da J.D. Power, il n.1 nello studio sulla soddisfazione degli ospiti negli Stati Uniti, tra le catene alberghiere di alto livello. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell’azienda. Il marchio è di proprietà dell’entità “Seminole Tribe of Florida”. Per info www.hardrock.com or shop.hardrock.com.

