Torna Milano fashion week, 165 appuntamenti tra big e debutti

Apre Iceberg, chiude Laura Biagiotti, nel mezzo una carrellata di big, attesi debutti, presentazioni ed eventi esclusivi. Torna Milano Fashion Week, la settimana dedicata alle collezioni donna per il prossimo autunno inverno, che dal 21 al 27 febbraio animerà il capoluogo lombardo, con un totale di 165 appuntamenti: 59 sfilate, di cui 54 fisiche e 5 digitali, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Realizzata con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice-Agenzia e del Comune di Milano, questa edizione della segna il debutto in calendario sfilate dello stilista giapponese Tomo Koizumi, supported by Dolce & Gabbana, e dei brand Avavav e Alabama Muse, presenti in calendario con una sfilata digitale. Confermano la loro presenza sulle passerelle milanesi anche i tre brand indipendenti beneficiari del Camera Moda Fashion Trust Grant 2022: Act N°1, Cormio e Vitelli.

Tra i big che sfileranno il 22 febbraio, in apertura, spiccano Antonio Marras, Diesel, Fendi, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli ed Etro, che poi lasceranno il testimone nei giorni seguenti a etichette come Max Mara, Genny, Prada, MM6 Maison Margiela, Emporio Armani, Blumarine, Moschino, Tod's, Gucci, Jil Sander, Ermanno Scervino, Ferragamo, Dolce&Gabbana, Missoni, Bottega Veenta e Giorgio Armani. “Anche questa stagione ci presentiamo con un ricco programma di attività che confermano il ruolo leader di Milano nel panorama della moda globale - sottolinea Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana -. L’attenzione verso i giovani, la sostenibilità e le tematiche di diversity, equity, inclusion rimangono fondamenti imprescindibili che ci permettono di costruire un palinsesto di attività di grande valore culturale. Il 2023 si presenta come un anno caratterizzato da una serie di complessità che la nostra industria con un lavoro di sistema potrà trasformare in opportunità di crescita e cambiamento. Credo che la fashion week di Milano sarà in grado di amplificare al meglio l’energia positiva dei nostri grandi brand”.

Tra i debutti nel calendario delle presentazioni Add, Boyy, Lara Chamandi, Maison Laponte, Mantù, Max&Co With Anna Dello Russo, Pianegonda, Spaccio Alta Maglieria, Viviers, Weekend Max Mara with Kate Phelan, Wolford, Yali e Zineb Hazim & Karim Daoudi. Raxxy, brand cinese con sede a Milano, farà il suo debutto con un evento sfilata, mentre Vitale Barberis Canonico in occasione del suo 360° anniversario presenterà la collezione creata in collaborazione con VitoVi nell’ambito del progetto ‘Heritage & New Talents’. Il calendario degli eventi si animerà anche grazie a Rene Caovilla che il 24 febbraio festeggerà presso il proprio showroom i 50 anni dell’iconica scarpa Cleo, tramite la mostra ‘L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni’.

“Lavoro, innovazione, internazionalità e dinamicità sono le parole chiave della fashion week - afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e sono le stesse della nostra città. Questa settimana riafferma il ruolo capitale e mondiale della moda. La moda è rimasta competitiva nonostante le tensioni legate alla guerra e all’inflazione, registrano un fatturato in risalita a 98 miliardi di euro. La moda è fondamentale per l’Italia e Milano è la città hub di creatività”.

Tra le date da segnare in rosso sul calendario il 24 febbraio, quando si svolgeranno i Black Carpet Awards ‘celebrating all stories’ presso il Meet | Digital Culture Center, dove verranno celebrate la diversità e l’inclusione all’interno della comunità globale. Novità di questa edizione della Milano Fashion Week è la nuova location del Fashion Hub, che si trasferisce a Palazzo Giureconsulti. Da segnalare tra gli eventi clou quello del 21 febbraio, quando Starbucks, insieme a Camera Nazionale della Moda Italiana, ospiterà una cena su invito presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano che includerà un’esclusiva performance musicale di un artista vincitore di Grammy Award.

A sottolineare l’impegno costante di Cnmi nei confronti dei giovani designer, Il Fashion Hub continua a essere culla di progetti, iniziative, talento e idee. Durante la fashion week, l’hub, diventa il quartier generale di Camera Nazionale della Moda Italiana, ospitando giovani brand e designer emergenti che trovano importanti occasioni di visibilità, networking e business. Al suo interno vengono trasmesse inoltre le sfilate in programma in calendario grazie alla presenza di un maxischermo. L’edizione di febbraio valorizza il lavoro dei creativi emergenti e pone l’attenzione sulla sperimentazione, l’innovazione, l’artigianalità, la sostenibilità e la formazione. I tre progetti presentati da Cnmi per questa edizione sono: Designers for the Planet, A Global Movement to Uplift Underrepresented Brands e Mfw Forward.

Ritorna con la sua nona edizione Budapest Select, il programma di mentorship dedicato ai talenti ungheresi, mentre il calendario fisico verrà chiuso la sera del 26 febbraio dal red carpet e l’anteprima del nuovo film documentario, ‘Milano: The Inside Story of Italian Fashion’, previsto all’Odeon Space Theatre alle 20 Il film è diretto dal vincitore del premio Emmy John Maggio e prodotto da Alan Friedman, che insieme al produttore esecutivo del film Giuseppe Pedersoli, si è occupato anche della sceneggiatura.

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione delle fashion week digitali che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli appassionati della moda. Gli appuntamenti della settimana saranno amplificati in Cina continentale grazie allo streaming partner internazionale Tencent Video, mentre l’Ooh streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà lo streaming delle sfilate, attraverso il maxi-led posizionato sul Duomo di Milano messo a disposizione da Samsung, realtà vicina alla città di Milano e alla moda milanese. Gli altri contenuti, inclusa la campagna della MFW, saranno trasmessi sul maxi led di Corso Vittorio Emanuele. Inoltre, grazie ai Video Channel Partner, Fashion Channel e Asahi Shimbun sarà possibile visualizzare rispettivamente su YouTube e in Giappone i contenuti della Fashion Week in playback.