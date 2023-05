Torna Sutus by Les Roches, il Summit universale del turismo spaziale e subacqueo

Il 26, 27 e 28 settembre, in coincidenza con l'equinozio d'autunno, i campus di Les Roches in Spagna e Svizzera diventeranno il centro nevralgico del turismo d'avanguardia. Il futuro, lo spazio e l'universo subacqueo si incontreranno e si mescoleranno allo Space & Underwater Tourism Universal Summit (Sutus), il più importante evento di turismo spaziale e subacqueo al mondo e di fatto l'unico nel suo genere. La quarta edizione dell'incontro, organizzata da Les Roches - scuola specializzata in formazione alberghiera e turismo di lusso - e da Medina Media Events, accoglierà più di 50 relatori provenienti da Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Con il titolo 'Beyond Borders', Sutus by Les Roches esplorerà nuovi territori per muoversi verso modelli di business emergenti nel turismo di lusso. Un'opportunità per un settore in costante crescita, capace di mobilitare milioni di viaggiatori, di rinnovare le aziende dall'interno e di potenziare gli sforzi innovativi degli agenti e delle aziende coinvolte. Un rapporto del 2019 della società svizzera di servizi finanziari Ubs stima che i voli commerciali verso lo spazio potrebbero diventare un'industria da 23 miliardi di dollari entro il 2030. Questa tendenza al rialzo vale anche per il settore subacqueo, che negli ultimi decenni ha registrato una crescita significativa grazie alla ricerca di viaggi trasformativi e indimenticabili. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad), il turismo rappresenta attualmente il 40% della blue economy.

"Dal 2001 esiste la possibilità di viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale come turista individuale. Mentre il turismo spaziale e subacqueo erano già una realtà nel 2019 quando è nato Sutus, non c'era alcun forum di discussione in tutto il mondo progettato per affrontare e approfondire questi temi", ha dichiarato Carlos Díez de la Lastra, Ceo di Les Roches. Caratterizzato da un formato ibrido e da due sessioni con incontri fisici di un giorno a Marbella (Spagna) il 26 settembre e a Crans-Montana (Svizzera) il 28 settembre, il programma di Sutus by Les Roches sarà strutturato attorno a specifici panel di esperti su temi quali il ruolo dell'industria commerciale, i tipi di volo spaziale, i profili dei viaggiatori, i nuovi territori dell'oceano, il patrimonio culturale subacqueo e la sostenibilità. Sutus by Les Roches nasce nel 2019 a Les Roches Marbella con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, rafforzando la posizione di un istituto come Les Roches - la quarta scuola di formazione alberghiera più importante al mondo - dove gli studenti vengono formati in un contesto multiculturale, sviluppando le loro capacità di leadership e imprenditoriali. Il 2023 segna l'inizio di una nuova fase per Sutus by Les Roches, che estenderà le sue attività alla Svizzera, raggiungendo così una nuova dimensione internazionale.

"A Les Roches stiamo lavorando per formare coloro che saranno i leader del turismo tra uno o due decenni, ci impegniamo quindi nell’ideazione di eventi per stabilire sinergie con gli esperti e gli imprenditori che stanno già progettando quel futuro. Sutus by Les Roches riflette questo impegno. L'industria del turismo spaziale e subacqueo, che è ancora agli inizi, ha bisogno di essere sostenuta da professionisti in grado di fornire un valore aggiunto. L'espansione di Sutus al campus di Crans-Montana, in Svizzera, ci consentirà di entrare in contatto con un nuovo ecosistema imprenditoriale, di ampliare il nostro network e di raggiungere un maggior numero di partecipanti. È una magnifica opportunità per tutti noi e un motivo di orgoglio per chi, dieci anni fa, sognava di costruire un evento come questo", ha dichiarato Carlos Díez de la Lastra.