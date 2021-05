Torna TedexLuiss, obiettivo: rinascita e capacità di reinventarsi

Torna il TedexLuiss con un nuovo appuntamento digitale intitolato "Recharge" che vede come protagonisti nove speakers (tra i quali uno studente Luiss) in arrivo da diverse parti del mondo. Riuniti nell’Aula Magna Mario Arcelli del Campus Luiss di Viale Pola e in diretta su Cisco Webex, sabato 8 maggio alle ore 10, gli speaker daranno vita a un racconto multiplo attorno al tema della rinascita e della capacità di reinventarsi. A più di un anno dall’inizio della pandemia "è arrivato il momento di provare a rimettere ordine nelle nostre parole e nei progetti che vogliamo realizzare. L’idea di vulnerabilità che abbiamo sperimentato deve perdere la sua carica distruttiva e trasformarsi in una occasione unica di azione per ognuno di noi" é l'esortazione al centro del brainstorming. La quarta edizione TedxLuiss è stata realizzata grazie alla collaborazione con Cisco Italia e WindTre.

"La quarta edizione del TedxLuiss sta arrivando nella nostra università con la forza dirompente delle idee di nove speaker che - anticipa Giovanni Lo Storto, Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli- sabato si alterneranno sul palco dell’Aula Magna del Campus di Viale Pola. Recharge: sustainability is unsustainable. Questo è il claim del TedxLuiss 2021. Siamo già dentro al cambiamento. Il nostro compito, quindi, è quello di non fermarlo, di ribaltare le priorità e di essere la forza positiva che non smette di trainare verso un futuro migliore". "Il cambiamento non è un incendio che scoppia all’improvviso e che piano piano viene domato, è piuttosto un processo esponenziale in grado di innescare un meccanismo virtuoso di azioni e reazioni" osserva LO Storto.

Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia, spiega che "questo evento guarda al futuro con un'ottica positiva che Cisco condivide. Il ruolo della tecnologia, per abilitare inclusività e creare nuove opportunità e nuovi servizi, è fondamentale; con questa consapevolezza, siamo pronti a sostenere le idee e le energie rivolte a vincere le sfide che il cambiamento ci impone. Siamo felici di poter contribuire alla realizzazione di TedxLuiss con le nostre soluzioni di collaboration".

Infine Rossella Gangi, direttrice Human Resources di WindTre, spiega che il player "sostiene TedxLuiss 2021, importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro. Sentiamo particolarmente vicino il tema chiave di questa edizione, Recharge. Nella delicata fase che stiamo vivendo – precisa la manager – abbiamo tutti bisogno di ritrovare energia e slancio verso il futuro per costruire una nuova normalità, fondata sul senso di responsabilità, la fiducia e l’inclusione in cui ciascuno, con coraggio, si attivi per fare la differenza".

"Recharge" racconta storie e idee che meritano di essere ascoltate, con protagonisti di ambiti diversi chiamati sul palco per immaginare una ripartenza: dalle istituzioni allo sport, dall'arte alla medicina, dall'imprenditoria alla formazione e alla politica, un mix di talenti scelti per il coraggio e la determinazione con cui sono andati incontro al cambiamento accanto a pensatori ed esperti autorevoli per impegno e competenza.