Torna UnoSguardoRaro, primo film festival sulle malattie rare

Torna 'UnoSguardoRaro - Rdiff', il primo Festival Internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo che affrontano le sfide della vita con una malattia rara o una condizione di diversità. UnoSguardoRaro, giunto alla sua VII edizione, è festival cinematografico che vuole essere un "portatore sano di emozioni" mettendo al centro le persone e non la malattia, è stato uno dei primi progetti culturali che, grazie al cinema, ha iniziato a scardinare gli stereotipi e il muro di isolamento che accompagna chi vive una condizione di fragilità legata alle malattie rare. Nato nel 2016 come rassegna cinematografica, nel corso di sei edizioni il Festival si è via via arricchito di nuove proposte, fino a diventare un atteso appuntamento internazionale in cui il cinema si fa strumento potente in grado di rendere reali condizioni di malattia, spesso conosciute solo in modo astratto e stereotipato.

Sullo schermo scorrono storie di vite che viaggiano su binari diversi, che si confrontano con il quotidiano utilizzando abilità trasversali e creatività, perché quello che per gli altri è semplice e naturale per altri può essere invece complesso e difficile. Oggi Il Festival accoglie opere che parlano anche di diversità in generale e di inclusione. Nel corso delle sei precedenti edizioni sono stati visionati 3.000 corti da oltre 120 paesi con 55 premi assegnati, realizzate 20 collaborazioni, aggiunte nuove sezioni e 2 corti in produzione. Nella sola edizione 2021, agli eventi del Festival hanno partecipato un totale circa di 800 spettatori presenti, 600 utenti che hanno votato sulla piattaforma unosguardoraro.tv e quasi 12.000 persone che hanno seguito il programma dai social.

Anche l’edizione 2022, che si tiene dal 10 al 22 novembre, è ricca di novità: apertura del Festival ai lungometraggi, creazione di tre nuove sezioni: Play in cui concorrono corti nazionali, internazionali, di animazione e documentari che prevede un premio di 500 euro per ogni categoria; Lab che comprende laboratori di sceneggiatura; Patient Advocacy dedicata alla comunicazione del Terzo settore, del mondo dell’Associazionismo e della comunicazione in Sanità. Una Giuria di Qualità̀, formata da professionisti del cinema e della televisione insieme a membri della comunità̀ dei malati rari, del mondo della comunicazione, dello sport, della sanità e dell’Istruzione, selezionerà, tra le opere preselezionate dalla Giuria tecnica, i finalisti e i vincitori per ogni categoria. A questa si aggiunge una giura popolare che vota online il suo cortometraggio preferito. Le votazioni del pubblico saranno aperte a tutti gli utenti che si connetteranno alla piattaforma unosguardoraro.tv e si registreranno per vedere i finalisti e votarli.