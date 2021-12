Tornado Usa, governatore Kentucky teme oltre 100 morti

"Non è rimasto in piedi nulla che si trovasse sulla linea diretta del tornado"

Rischia di superare i 100 morti il bilancio della serie di devastanti tornado che hanno colpito il Kentucky, in Usa. E' il timore ribadito dal governatore Andy Beshear, secondo quanto riporta la Bbc, mentre si riducono le speranze di trovare superstiti. "Non è rimasto in piedi nulla che si trovasse sulla linea diretta del tornado", ha detto il governatore, mentre i morti finora accertati sono almeno 80. Quattordici decessi sono stati segnalati in altri quattro stati. Già sabato Beshear diceva di temere "fra 70 e 100" vittime.