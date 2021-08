Tornano ACE Money Transfer e HBL

MANCHESTER, Inghilterra, 26 agosto 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, uno dei principali fornitori di servizi di rimessa online e HBL, la più grande banca commerciale del Pakistan, lanciano una promozione congiunta per i propri clienti.

Nell'ambito di questa campagna promozionale, ACE e HBL si sono uniti per offrire premi entusiasmanti a coloro che inviano denaro da Regno Unito, UE e Australia con ACE Money Transfer e ritirano le loro rimesse tramite un conto HBL o in contanti da qualsiasi filiale di HBL in Pakistan.

L'offerta è valida dal 1° agosto al 30 settembre 2021. Tutte le rimesse trasferite tramite ACE e versate su un conto HBL o presso una filiale di HBL come prelievo in contanti saranno automaticamente inserite nell'estrazione a premi. I premi offerti nell'ambito di questa campagna potranno essere vinti sia dai mittenti sia dai destinatari dei trasferimenti. I clienti che inviano denaro potranno aggiudicarsi un telefono cellulare Samsung S21 Ultra 5G. Ci saranno otto fortunati vincitori per questo premio. I destinatari dei trasferimenti in Pakistan avranno invece l'opportunità di vincere un fantastico premio, la nuovissima Toyota Yaris. Sono due i veicoli in palio per questa promozione. I sorteggi dei telefoni cellulari si terranno ogni settimana, mentre quelli per le auto avverranno su base mensile.

Chi risiede nel Regno Unito, in Europa e in Australia è incoraggiato a utilizzare la promozione di ACE e HBL per inviare denaro ai propri amici e familiari in Pakistan.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited") è un noto istituto finanziario con sede a Manchester specializzato in pagamenti transfrontalieri che fornisce servizi di rimessa di denaro online da Regno Unito, UE e Australia con una vasta rete di oltre 300.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su HBL

HBL è stata la prima banca commerciale a essere fondata in Pakistan nel 1947. Nel corso degli anni, HBL ha mantenuto la sua posizione di maggiore banca per il settore privato nel Paese con oltre 1.650 filiali, più di 2.100 ATM e più di 54.000 Konnect da parte di agenti HBL (piattaforma bancaria branchless) al servizio di oltre 23 milioni di clienti in tutto il mondo.

