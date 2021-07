Tornano caldo e afa sull'Italia, picchi di 40°C: ecco dove

Nei prossimi giorni l'Italia tornerà a essere protetta dall'anticiclone africano che pompando aria calda direttamente dal deserto del Sahara non farà altro che far decollare le temperature su gran parte delle regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che i valori massimi potranno sfiorare e addirittura toccare i 40°C come in Sardegna, ad esempio a Oristano e Sanluri. Inizierà a fare molto caldo anche sul resto d'Italia, specie al Centro-Nord con valori diurni fino a 34-35°C a Roma, Firenze, Mantova, Pavia, Rovigo, Bologna. Fino a 32-34°C su molte città del Veneto, della Toscana, del Piemonte, della Campania (anche Napoli). Oltre al caldo poi si dovrà fare i conti anche con l'afa che giorno dopo giorno aumenterà il disagio fisico a causa dell'aumento dell'umidità nei bassi strati.

NEL DETTAGLIO

Martedì 20. Al nord: isolati rovesci sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: un po’ instabile sulla Calabria, sole altrove.

Mercoledì 21. Al nord: temporali pomeridiani su Trentino Alto Adige e alto Veneto. Al centro: sole e caldo a tratti intenso. Al sud: soleggiato.

Giovedì 22. Al nord: possibili temporali su Lombardia e Alpi. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: sole prevalente.

Prosegue il bel tempo, caldo in aumento.