Toro-Juve, Allegri: "Vittoria importante, ritiro finito"

"Abbiamo fatto una gara da Juventus, compatti e ordinati. Era importante vincere". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro il Torino, seguita a due giorni di ritiro. "Non è stato punitivo -sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa-. Ci è servito per lavorare di più e preparare la partita. Stasera li lascio andare a casa. Era una partita importante: ora dobbiamo recuperare le energie e vincere contro l'Empoli per continuare il percorso".

"E' stata una gara nella quale abbiamo tirato molto. Non era facile, non avevamo ancora vinto in trasferta. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni e loro un tiro sul quale abbiamo rischiato. Abbiamo fatto una gara da Juventus, compatti e ordinati. Era importante vincere. C'è stata un po' di frenesia, ma era difficile soprattutto all'inizio. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi: ero sereno, li avevo visti lucidi", spiega.