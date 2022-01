Torregiani: "Film racconta storia della mia famiglia scaraventata in vortice paura"

"Io volevo raccontare la mia storia. La storia di una famiglia che si è ritrovata scaraventata in un vortice di paura, di terrore, di cose non volute. Nel film c'é quello che non si racconta mai, la parte interiore, i sentimenti, gli affetti, le sensazioni. Ho visto il trailer e ho detto 'wow, bello'. Lunedì al cinema vedrò il film, insieme ai miei amici di sempre, alle persone a me vicine, e come ho già detto anche al regista, sarò un critico molto severo". Alberto Torregiani racconta all'Adnkronos la sua attesa per la pellicola "tanto faticata" di Fabio Resinaro. "Ero in guerra ma non lo sapevo" si intitola. E lui, che quella guerra dichiarata al padre l'ha combattuta da vittima, costretto a una sedia a rotelle da uno dei proiettili sparati per uccidere il commerciante nel mirino dei Pac, quella guerra si prepara a riviverla sul grande schermo.

La storia è quella di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria a Milano ucciso nel 1979 in un agguato dai Proletari Armati per il Comunismo per essersi difeso durante una rapina in una pizzeria. Uno scenario affatto anacronistico, secondo lo stesso Torregiani, autore tra l'altro del libro che ha ispirato il film. "Per assurdo è un argomento molto odierno - spiega - senza creare alcun tipo di allarmismo, il fato vuole che in questo momento ci sia la stessa mancanza di libertà, quella sottrazione non voluta che riaffiora. Ai tempi era per la criminalità organizzata che terrorizzava, oggi sono altre le paure e le divisioni che però stanno mettendo a dura prova le persone. Grande è la similitudine".

"Mio padre? Spero direbbe bene di questo film - dice Torregiani - per come me lo stanno descrivendo gli addetti ai lavori e credo abbia centrato l'obiettivo di rimettere nel giusto binario anche quel poco di verità che mancava ed era necessaria".

(di Silvia Mancinelli)