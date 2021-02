Toscana zona arancione, 764 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Sono 764 i nuovi contagi da ieri in Toscana secondo il bollettino Covid di oggi. Ad anticiparlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post su Facebook, dove spiega che sono stati fatti "19.601 test di cui 12.201 tamponi molecolari e 7.400 rapidi". "Il tasso dei nuovi positivi è 3,90% (7,6% sulle prime diagnosi)" precisa.

"Nei giorni che ci aspettano - aggiunge Giani a proposito dell'ingresso della Toscana da domenica in zona arancione - dobbiamo continuare a essere una grande comunità responsabile, non vanificando i sacrifici e gli sforzi fatti, per rispetto anche dei lavoratori e delle attività economiche ancora segnate dalle restrizioni. Grazie all’impegno straordinario del nostro personale sanitario, stiamo sconfiggendo questo terribile virus con i vaccini e torneremo presto a vivere in libertà la nostra #ToscanasiCura".