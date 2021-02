Toscana, zona rossa a Cecina per una settimana

(Adnkronos)

Zona rossa a Cecina in Toscana per "almeno una settimana" dal 25 febbraio. Lo ha annunciato Samuele Lippi, sindaco del comune in provincia di Livorno, a seguito dei 51 casi di contagio verificatisi nella Rsa 'Iacopini', di cui 16 riconducibili alla variante inglese, e della decina di contagi nella scuola elementare 'Marconi' tra docenti, collaboratori e genitori.

"Nell'ultima settimana - ha detto il sindaco Samuele Lippi - abbiamo fatto un monitoraggio quotidiano ancora più stringente sulla situazione sanitaria del nostro territorio insieme alla Asl e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con i quali siamo in costante contatto. A seguito dei numerosi casi che si sono verificati presso la 'Rsa Iacopini' (di cui 16 ad oggi riconducibili alla variante inglese) e presso la scuola elementare Marconi (una decina di casi di Covid tra il personale docente, i collaboratori scolastici ed alcuni genitori di bambini), sentite la Regione e l’azienda sanitaria, abbiamo concordato il passaggio di Cecina a zona rossa per almeno una settimana".

Sarà un modo per cercare di riportare alla "normalità" la situazione, ha aggiunto il sindaco, e per invitare tutti ad una maggiore attenzione. "Stiamo infatti riscontrando problemi nel tracciamento dei casi e nell'analisi sequenziale per trovare le varianti. Dobbiamo prevenire e mitigare la diffusione del virus tra la popolazione e permettere i necessari tracciamenti e le necessarie verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale - ha aggiunto Lippi - Gli stessi metodi che devono essere rivisti, e anche in fretta. Le priorità, adesso più che mai, devono essere il tracciamento e una campagna straordinaria di tamponi rapidi per tutta la popolazione. Occorre rivedere inoltre, e ribadisco in fretta, anche l’assegnazione dei vaccini con meccanismi più attenti rispetto all’esposizione al rischio di contagio delle persone".