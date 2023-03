In occasione dell’annuncio dell’adesione di Starbucks by Nespresso all’Alleanza per il riciclo delle capsule in alluminio, fondata da Nespresso in partnership con illycaffè, Silvia Totaro, Sustainability & Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana, ha parlato della mission dell’Alleanza, dei risultati finora raggiunti e di quelli che si intende raggiungere nel corso del 2023 con l’apporto del nuovo membro Starbucks by Nespresso.