Toyota bZ4x: elettrica e connessa

Toyota bZ4x è già ordinabile online in Italia con la versione di lancio “First Edition”.

Lo si può fare versando un anticipo, rimborsabile, selezionando il colore e successivamente essere ricontattati per perfezionare l’acquisto e usufruire della priorità nelle consegne che sono previste per la prossima estate.

Chi opta per questa forma di acquisto, potrà godere di un omaggio esclusivo e la possibilità di scegliere fra una wallbox Enel X Way da 7,4 kW, un voucher Enel X da 2.770 kW per circa 10.000 km di percorrenza da utilizzare per un massimo di 12 mesi oppure il Mobility Pack di Kinto Share per noleggiare un altro modello Toyota entro 1 mese.

Toyota bZ4x è dotata di trazione integrale

Nasce sulla piattaforma eTNGA, pensata per le auto elettriche, “base” sviluppata congiuntamente da Toyota e Subaru, ed è equipaggiata con due motori elettrici, uno per asse, da 80 kW ciascuno alimentati da una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, per un'autonomia di 450 km ed una ricarica dal 20 all'80% in circa 30 minuti tramite una rete da 150 kW.

La Toyota bZ4X First Edition, basata sulla versione AWD-i bimotore da 217,5 CV è offerta con un’ampia dotazione di serie che include i gruppi ottici full Led, i sedili in similpelle riscaldabili e ventilati con regolazioni elettriche, i cerchi da 20", l'infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 12,3" e il pacchetto di ADAS T-Mate con Remote Parking.

La vettura ha dimensioni importanti, con una lunghezza di 4,69 metri, una larghezza di 1,860 metri, un’altezza di 1,650 metri, ha un passo di 2,850 metri che assicura un bagagliaio dalla capienza standard di 452 litri.

Notevole è anche il suo raggio di sterzata pari a 5,7 metri.