Toyota con Wiseair, startup che monitora la qualità dell’aria di Roma

Roma, 16 feb. - (Adnkronos)

Toyota annuncia il proprio sostegno all'iniziativa con cui, nell’ambito dell’iniziativa ‘Roma Aria Pulita’, la giovane StartUp Wiseair selezionerà 20 cittadini romani che riceveranno 'Arianna' il vaso da balcone intelligente che monitora la qualità dell’aria e lo smog urbano

Un progetto - si sottolinea dalla filiale italiana della casa giapponese - "è in linea con la visione di Toyota di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile, mettendo le persone e l’ambiente al centro". I cittadini romani potranno diventare “Ambassador” Wiseair a Roma candidandosi sul sito www.romaariapulita.it fino al 25 febbraio.

Arianna è un vaso da balcone che monitora l’inquinamento atmosferico delle città in tempo reale attraverso dei fori che aspirano l’aria esterna in grado di rilevare PM 2,5 e PM 10 (i due inquinanti più dannosi per la salute). Grazie a un piccolo pannello solare il suo funzionamento è completamente autonomo e in grado di inviare i dati raccolti al Wi-Fi di casa attraverso l’apposita app per dispositivi mobili sviluppata da Wiseair. I cittadini che riceveranno gli innovativi vasi “Arianna” donati da Toyota, grazie a dati precisi e puntuali, potranno conoscere la qualità dell’aria nel proprio quartiere tramite una App, stimolando al contempo la nascita di un network di cittadini consapevoli.