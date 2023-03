Toyota Corolla Cross: un nuovo motore full hybrid

Toyota Corolla Cross è disponibile con una nuova motorizzazione ibrida. Affianca l’apprezzato 2 litri, una versione inedita che porta al debutto la quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota.

La nuova Toyota Corolla Cross con motore da 1.8 litri ha una potenza di 140 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. L’alimentazione ibrida leggera consente al SUV nipponico anche di raggiungere livelli di emissioni di CO2 tra i più bassi della categoria, 112-121 g/km nel ciclo WLTP, in base alle condizioni di guida è possibile anche marcia in modalità full electric e zero emissioni.

Al pari della sorella con motore da 2 litri, anche questa versione della Toyota Corolla Cross nasce sulla piattaforma GA-C, nuovo lo schema sospensioni che prevede al posteriore una barra di torsione ad alta rigidità in luogo del doppio braccio oscillante multilink, soluzione questa che ha consentito di ottenere uno spazio maggiore per il vano bagagliaio (+37 litri).

Toyota Corolla Cross: connettività wireless

Sul crossover ibrido giapponese è presente un nuovo sistema d’infotainment con schermo touch da 10,5 pollici ad alta definizione e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Tramite gli aggiornamenti over-the-air è possibile aggiornare il sistema centrale da remoto senza alcuna necessità di recarsi in officina.

Con la suite MyT App via smartphone è possibile controllare il climatizzatore automatico e verificare lo stato di chiusura delle porte.

Due gli allestimenti previsti per il mercato italiano: Trend e Lounge.

L’allestimento Trend include i cerchi in lega da 18 pollici, il Toyota Safety Sense 3, il digital cockpit da 12.3 pollici, i vetri oscurati e il portellone posteriore elettrico, la Lounge aggiunge il rivestimento interno in pelle e tessuto, il tetto panoramico e il Blind Spot Monitor.

La nuova Toyota Corolla Cross 1.8L Hybrid arriverà nelle concessionarie a partire dal mese di maggio.