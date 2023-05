Toyota illustra la sua visione della mobilità del futuro

Toyota in Italia ha illustrato la sua strategia verso la transizione energetica e la completa neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2040.

Un piano di azione che garantisce un impegno concreto verso la tutela ambientale e la mobilità sostenibile in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite: è la strategia Toyota Environmental Challenge 2050.

La visione denominata “Let’s Go beyond” è alla base dell’obiettivo delle zero emissioni, un percorso rafforzato da una strategia sui veicoli elettrici a batteria che rappresenta oggi una delle azioni per promettenti per il raggiungimento dell’annullamento delle emissioni di Co2, fondamentale appare dunque anche l’utilizzo dell’idrogeno per andare verso la neutralità carbonica.

Toyota: l’idrogeno per il raggiungimento della neutralità carbonica

Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia ha dichiarato: “In Toyota crediamo che vincere la sfida nel raggiungimento della neutralità carbonica sia fondamentale per garantire un futuro di prosperità al nostro pianeta.

In qualità di leader da 25 anni nel campo dell’elettrificazione, dimostriamo da sempre un impegno straordinario nell’immaginare e sviluppare quanto necessario per riuscire in questa sfida.

Tutto ciò attraverso il nostro costante contributo alla realizzazione di una società sostenibile e inclusiva, grazie a soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate e a nuovi servizi, per consentire a tutti di muoversi senza barriere e limitazioni, in totale sicurezza e rispetto per l’ambiente, senza lasciare indietro nessuno”.

Vincente appare dunque la strategia sui veicoli elettrici a batteria, oggi una delle opzioni più promettenti per il raggiungimento della neutralità carbonica, fondamentale sarà anche andare oltre le emissioni zero, l’utilizzo dell’idrogeno consentirà la costruzione di un mondo migliore.