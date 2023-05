Toyota rinnova la sua partnership con RCS per il Giro d’Italia 2023

Toyota Motor Italia ha consegnato le vetture che accompagneranno la Carovana Rosa, il Giro d’Italia 2023, dal 6 al 28 maggio 2023.

Si rafforza così la partnership tra Toyota ed RCS MediaGroup, per i prossimi tre anni (2023 - 2026) il marchio automobilistico giapponese sarà presente con le sue auto ufficiali alla Corsa Rosa e a tutte le altre gare di ciclismo organizzate da RCS.

Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia ha consegnato le vettura al Presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo.

Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup: "Toyota è un brand conosciuto in tutto il mondo e il rinnovo della partnership fino al 2025 è un segnale di continuità che dimostra come Il Giro d'Italia sia un evento dal respiro sempre più internazionale che richiama grandi aziende.

Con Toyota condividiamo una visione che punta all'ecosostenibilità testimoniata anche dai mezzi che ci vengono messi a disposizione.

La flotta Toyota per il Giro d'Italia è composta da macchine elettriche, ibride e ibride plug-in, volte a diminuire anno dopo anno le emissioni.

Questa partnership ha come obiettivo, a tendere, di portare in un grande evento sportivo itinerante l'impatto di CO2 a zero. Siamo certi che la strada segnata sia quella giusta”.

Luigi Ksawery Luca', Amministratore Delegato Toyota Motor Italia ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con RCS MediaGroup per il quinto anno consecutivo e di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza nel campo della mobilità sostenibile. La partnership con RCS conferma l'attenzione costante di Toyota verso il mondo dello sport e la nostra visione "Let's go Beyond", la cui ambizione è sviluppare tecnologie e servizi che garantiscano la libertà di movimento per tutti, andando oltre l'obiettivo delle sole emissioni zero, per realizzare una società più sostenibile, sicura e inclusiva".

Toyota sarà presente alla 105esima edizione del Giro d’Italia con tutta la sua gamma elettrificata

Una flotta di 50 veicoli, compresi cinque nuove bZ4X, primo veicolo a zero emissioni della famiglia Toyota BZ.