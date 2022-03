Tpl: Gazzetta Amm, 26 capoluoghi con AAA per spesa contratti servizio, maggior parte a Nord

Da Nord a Sud, sono 26 i capoluoghi di provincia più virtuosi nella spesa per i contratti di servizio di trasporto pubblico. Tanto da ottenere la tripla AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Ma quali sono i 26 capoluoghi in questione e quanto hanno speso, nel 2020, per i contratti di servizio di trasporto pubblico? La maggior parte si trova al Nord (in ordine alfabetico): Aosta con una spesa di 11.856,77 euro; Bergamo con 56.749,94; Biella con 42.670,84; Bologna con 806.643,00; Bolzano con 37.274,76; Como con 6.590,00; Genova con 1.130.000,00; Modena con 52.518,34; Monza con 38.071,68; Novara con 13.331,00; Parma con 1.952.215,11; Pavia con 30.174,87; Piacenza con 1.432,50; Reggio Emilia con 286.112,96; Torino con 2.741.488,23; Udine con 1.748,99; Varese con 41.785,20; Verona con 54.384,40; Vicenza con 26.399,50. Passando al Centro troviamo, tutte in Toscana, Arezzo con una spesa di 2.521,20 euro; Livorno con 205.174,50; Pisa con 10.697,30; Pistoia con 16.324,50. Scendendo al Sud si sono aggiudicate la AAA Siracusa con una spesa di 1.573.708,77 euro, Teramo con 6.144,65 e Trani con 51.442,00.