Tpl: Gazzetta Amm, dopo Veneto tutte al Sud le Regioni più ‘virtuose’ per spesa

Dopo il Veneto, che figura al primo posto (con il rating AAA), sono tutte del Sud le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per i trasporti pubblici. Emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Si scopre così che si aggiudicano il rating complessivo AA la Sicilia (con una spesa di 424.857.759,28 di euro per contratti di servizio del trasporto pubblico e di 24.593,40 euro per noleggio di mezzi di trasporto) e la Calabria (con una spesa di 191.713.721,17 euro per contratti di servizio e di 18.794,28 per noleggio di mezzi). E ottengono una dignitosa A la Campania (con una spesa di 735.120.243,59 euro per contratti di servizio e di 16.972,43 euro per noleggio di mezzi) e la Basilicata (con una spesa di 39.306.082,30 euro per contratti di servizio e di 27.256,64 euro per noleggio di mezzi).

Nel mezzo, nella classifica delle Regioni, si trovano con il rating complessivo BBB Abruzzo e Lazio; con BB Liguria, Puglia e Toscana; con la B l’Umbria; fanalino di coda con la C complessiva le Marche, mentre risultano non comparabili nel rating finale Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.