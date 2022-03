Tpl: Gazzetta Amm, in E.Romagna spesa assoluta più alta per noleggio mezzi, 904.302 euro

L’Emilia-Romagna è la Regione che, in valore assoluto, spende di più per la voce ‘noleggio di mezzi di trasporto’: 904.302,67 euro nel 2020. E’ quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Seguono, nell’ordine: Piemonte 655.672,33 euro; Friuli Venezia Giulia 365.718,48; Marche 322.866,64; Puglia 292.008,05; Lazio 244.178,63; Sardegna 199.896,73; Veneto 175.861,76; Liguria 145.375,79; Toscana 143.291,81; Umbria 137.987,10; Valle d’Aosta 111.195,99. Sotto la soglia dei 100.000 troviamo: Abruzzo 55.939,81; Basilicata 27.256,64; Sicilia 24.593,40; Calabria 18.794,28; Campania 16.972,43 e Trentino Alto Adige che con 10.021,15 è la Regione che in valore assoluto spende meno per questa voce relativa ai trasporti. Risultano non comparabili i dati di Lombardia e Molise.